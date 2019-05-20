İBB’ye iftiraya bir tokat daha

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun şaibeyle mazbata almasının ardından algı operasyonlarıyla hedef haline getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir yalana daha tokat gibi yanıt verdi. "Sayıştay raporu, İBB'ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların hükümet destekli şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı" haberlerini yalanlayan İBB, sosyal medyada da kısa sürede yayılan bu iddiayla ilgili şu açıklama yaptı: "Maksadı çok belli haberler, çarpıtma ve iftiralardan ibarettir. Haberde geçen firmalara lojman, yer tesisi yapılması söz konusu değildir. Belirtilen lojman ve taşınmazlar ise İETT Genel Müdürlüğü ile Kamu İktisadi Teşekkülü TEDAŞ arasında mülkiyet ihtilafı bulunan taşınmazlardır. Kanun uyarınca İstanbul elektrik dağıtım yetkisi TEDAŞ'a devredildiğinden elektrik hizmetinde kullanılan taşınmazların bir kısmı da TEDAŞ'a devredilmiştir. Habere konu lojman ve taşınmazlar da tapuda İETT adına kayıtlı olup, kanunla TEDAŞ'a devredilen taşınmazlardır. Mülkiyeti İBB ve İETT'ye ait olup özel şirketlere kullandırılmış herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır."