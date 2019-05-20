İlyas Salman öldü mü? Açıklama geldi... İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman bugüne kadar birçok filmde başrolde oynayan bir aktor olarak dikkat çekiyor. Özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İlyas Salman öldü mü? konusunda haberlerin çıkmasından sonra İlyas Salman bir açıklama yayınlayarak bu ifadelerin doğru olmadığını herhangi bir probleminin olmadığını bu haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade etti.
İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.
İlyas Salman, son olarak 2012 yılında Lal Gece adlı filmde başrolde oynadı.
Filmleri
1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı
1977 Baskın
1978 Kibar Feyzo Bilo
1978 Sultan Bekçi Kolombo
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa
1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo
1980 Yedi Kocalı Hürmüz
1980 Talihli Amele Mehmet Ali
1980 Banker Bilo Bilo
1980 İbişo İbişo
1980 Beş Parasız Adam
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet
1981 Çirkinler de Sever Mazlum
1982 Dolap Beygiri Ali
1982 Çiçek Abbas Abbas
1982 Sari Mercedes Gurbetci Bayram Ünal
1983 Aptal Kahraman Şahan
1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim
1983 Şekerpare Cumali
1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca
1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa
1985 Uyanıklar Dünyası İlyas
1985 Ekmek Elden Su Gölden
1985 Para Babası
1985 Fakir Milyoner
1985 Sarı Öküz Parası
1985 Köfteci Holding
1985 Deliye Hergün Bayram
1986 Sen Neymişsin Be Abi
1986 Karaman'ın Koyunu
1986 Ben Milyoner Değilim
1986 Ava Giden Avlanır
1987 Aşk Peşinde İlyas
1987 Gönlü Bol
1987 Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes Bayram
1988 Keklik Ali
1988 Aptal Aşık
1989 Afacan
1989 Kınalı Hanzo İlyas
1990 Aile Bağları Deli Fişek
1990 Zavallı Ali
1993 Kızlar Sınıfı
1994 Talihsiz Bilo
1994 Yoksa Yaşlandım mı?
1995 Naylon Karı
1995 Antika Kabadayı
1995 Karımı Aldatamam
1995 Tek Ayaklı Kuşlar
1995 Rambo Ramiz
1997 Yasemince
1997 Tatil Belası
1998 Gülerken Ağladık
2001 Fakiro
2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
2003 Güneş de Karanlığa Düşer
2006 Sis ve Gece Cuma
2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu
2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri
2008 Çıngıraklı Top Muzo
Yönetmen
1990 Zavallı
1990 Aile Bağları Deli Fişek
Senaryo yazarı
1990 Zavallı
1990 Aile Bağları Deli Fişek
Tiyatro oyuncusu
Gurbet Kuşları