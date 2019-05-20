İlyas Salman öldü mü? Açıklama geldi... İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman bugüne kadar birçok filmde başrolde oynayan bir aktor olarak dikkat çekiyor. Özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İlyas Salman öldü mü? konusunda haberlerin çıkmasından sonra İlyas Salman bir açıklama yayınlayarak bu ifadelerin doğru olmadığını herhangi bir probleminin olmadığını bu haberlerin nereden çıktığını bilmediğini ifade etti.

İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.

İlyas Salman, son olarak 2012 yılında Lal Gece adlı filmde başrolde oynadı.

Filmleri

1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı

1977 Baskın

1978 Kibar Feyzo Bilo

1978 Sultan Bekçi Kolombo

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo

1980 Yedi Kocalı Hürmüz

1980 Talihli Amele Mehmet Ali

1980 Banker Bilo Bilo

1980 İbişo İbişo

1980 Beş Parasız Adam

1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet

1981 Çirkinler de Sever Mazlum

1982 Dolap Beygiri Ali

1982 Çiçek Abbas Abbas

1982 Sari Mercedes Gurbetci Bayram Ünal

1983 Aptal Kahraman Şahan

1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim

1983 Şekerpare Cumali

1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca

1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 Uyanıklar Dünyası İlyas

1985 Ekmek Elden Su Gölden

1985 Para Babası

1985 Fakir Milyoner

1985 Sarı Öküz Parası

1985 Köfteci Holding

1985 Deliye Hergün Bayram

1986 Sen Neymişsin Be Abi

1986 Karaman'ın Koyunu

1986 Ben Milyoner Değilim

1986 Ava Giden Avlanır

1987 Aşk Peşinde İlyas

1987 Gönlü Bol

1987 Fikrimin İnce Gülü / Sarı Mercedes Bayram

1988 Keklik Ali

1988 Aptal Aşık

1989 Afacan

1989 Kınalı Hanzo İlyas

1990 Aile Bağları Deli Fişek

1990 Zavallı Ali

1993 Kızlar Sınıfı

1994 Talihsiz Bilo

1994 Yoksa Yaşlandım mı?

1995 Naylon Karı

1995 Antika Kabadayı

1995 Karımı Aldatamam

1995 Tek Ayaklı Kuşlar

1995 Rambo Ramiz

1997 Yasemince

1997 Tatil Belası

1998 Gülerken Ağladık

2001 Fakiro

2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?

2003 Güneş de Karanlığa Düşer

2006 Sis ve Gece Cuma

2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu

2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri

2008 Çıngıraklı Top Muzo



Yönetmen

1990 Zavallı

1990 Aile Bağları Deli Fişek



Senaryo yazarı

1990 Zavallı

1990 Aile Bağları Deli Fişek



Tiyatro oyuncusu

Gurbet Kuşları



