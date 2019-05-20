BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün Avcılar'da gençlerle buluşup sohbet etti. Ardından Reşitpaşa Caddesi'nde açık havada vatandaşlarla sahur yaptı. Yıldırım, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programında ise şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye'de ve İstanbul'da daha fazla kaybedecek zamanın olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Allah'ın izniyle 23 Haziran'da yeniden şahlanacak ve İstanbul'da yeni bir zafere imza atacağız. Oylarınızın çalınmasına, oy pusulalarının yanlış sayılmasına, oyların başkalarının hanesine yazılmasına fırsat vermeyeceğiz. Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacağız, verilen her oyun yerini bulmasını sağlayacağız." Şehitler ve gazilerin Türkiye için büyük bedel ödediklerine dikkat çeken Yıldırım, "Şehitlerinizin yakınları olarak, gazilerimiz olarak destek ve duanızı her zaman gördük. Bundan sonra da hep birlikte, beraberce ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.