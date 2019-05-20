Kızıl Elmamız büyük Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için bulunduğu Samsun'da gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:"Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik, aynı zamanda 82 milyonun kardeşliğini de, muhabbetini de büyüttük. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik. Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan bu ülkeyi cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımları ile bu sayede tanıştırdık.Biz 2200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız. Kendi mazisine bigane kalanlar, geçmişlerini ihmal ve inkar edenler tıpkı kuru yaprak gibi esen rüzgarın yönüne göre sağa sola savrulmaktan kurtulamazlar. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü, beslediği, bugünlere getirdiği bir milletiz, öyle olmak zorundayız.Unutmayın, her milletin bir hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir Kızıl Elması vardır. Bizim Kızıl Elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe taşımaktır.Biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılar ne kadar büyük olursa olsun. Hasımlarımız ne kadar güçlü olursa olsun her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine dair inancı 82 milyonun tüm fertlerine kazandırdık.Şayet bugün pasaportu itibarlı, bölgesinde ve dünyada kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Şayet bugün 'dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendiren bir Türkiye varsa bu son 17 senede sağlanan özgüvenin eseridir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır.Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Ülkemizin bu kazanımlarının tamamı sizlere aittir, sizlere emanettir. Allah ömür ve imkan verirse 2023 Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz." Bu arada Erdoğan, Tekkeköy'de bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'nda "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimini izledi. Erdoğan, oyuncular ve programda emeği geçenleri, selamlama sırasında beraberindekilerle ayakta alkışladı.