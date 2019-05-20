Liderlerden birlik pozu

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'daki görkemli kutlama çok anlamlı bir görüntüye sahne oldu. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nde, Başkan Erdoğan ve liderler Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), Devlet Bahçeli (MHP), Temel Karamollaoğlu (SP), Mustafa Destici (BBP), Önder Aksakal (DSP), Doğu Perinçek (Vatan Partisi), İbrahim Çelebi (ANAP) birlik pozu verdi. Törenden diğer notlar ise şöyle;Tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen töreni ilgiyle izledi.81 ilden ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 gençlik temsilcisini taşıyan, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu canlandıran Piri Reis Gemisi'nde Atatürk portresi, 1919 tarihi, Milli Mücadele'nin 100. yılı logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı. Gemideki gençler, KKTC ve 81 ilden getirdikleri vatan toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Törenden sonra Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programına katıldı.