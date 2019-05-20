Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topcuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı. Yaşanan olay sırasında kampüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, durum polise bildirilmişti. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilmişti.

Düzenledikleri baskın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu tamamlanan Topçuoğlu, gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce resmi belgede sahtecilik ve cebir yoluyla eğitimin engellenmesi suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beraberindeki 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.