Şehit tazminatları FETÖ’cülerden istendi

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15 Temmuz darbe girişiminde Sarıyer'deki Borsa İstanbul binası önünde yaşanan olaylarla ilgili EGM tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava sürüyor. Dava dilekçesinde Borsa İstanbul'a gelen FETÖ'cülerin uzun namlulu silahlarla vatandaşların üzerine hedef gözeterek ateş ettikleri ve olayda polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır isimli vatandaşın şehit olduğu belirtildi. Dilekçede, "Şehit olan polis memurunun yakınlarına 88 bin 596 lira tazminat ödenmiştir. Ödenen tazminatın, şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ölümüne neden olan davalılardan ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz. Davalıların yapılan yargılama neticesinde mahkum edilmiş olmaları ve yurt dışına mal kaçırma ihtimali nedeniyle taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, deniz ya da hava ulaşım araçlarına, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına, varsa emekli ikramiyeleri ve şirket hisseleri üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını istiyoruz" denildi.