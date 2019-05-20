Sevgiyle saygıyla bağlılıkla...

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "100 yıldır iftiharla taşıdığımız istiklal ruhu, aziz milletimizin yürüyüşünde ve bağımsız devletimizin duruşunda bize ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz; sadakatle, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan Cumhuriyetimize, demokrasimize, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sahip çıkmaktadır. Son nefesimize kadar ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımıza ve tutuşturduğunuz istiklal ruhunu yaşatacağımıza söz veriyoruz." yazdı. Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi