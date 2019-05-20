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, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

'de yaşayan , yaklaşan için 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü 'ndan bugün ülkelerine gitmeye başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 14:12
Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Geçen yıl ilk defa kullanılan randevu sistemi ve barkodlu çıkışlar, bu sene de uygulanıyor.

Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nin 'www.suriyeizin.com' adresinden aldıkları barkodlu randevu belgesi, pasaport veya geçici koruma kimlik belgesi ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, kontrollerin ardından çıkış yapıyor.



İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından izdiham olmaması için gerekli önlemlerin alındığı Cilvegözü'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla günde 3- 4 bin kişiye randevu veriliyor.

Bayramlaşmaya giden Suriyelilerin çıkışları, 31 Mayıs'ta sona edecek, geri dönüşler ise bayramdan sonra başlayacak.

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Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor
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