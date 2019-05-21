AK Parti’nin 23 Haziran stratejisi: Herkesin gönlüne dokunacağız

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri için tek tek herkesin gönlüne dokunacak bir çalışma yapacaklarını söyledi.Kurtulmuş, "Hepimiz kolları sıvayarak İstanbul'da çalışacağız. Bu seçime çok güçlü bir şekilde hazırlanarak bu seçimi kazanmak, milletimizin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Binali Yıldırım Bey olması için her birimiz güçlerimizi seferber ederek çalışıyoruz" dedi. "31 Mart'ta nereden oy alamadıysak bunları çok iyi tespit ediyoruz" diyen Kurtulmuş şöyle konuştu: "1 milyon 700 bin seçmen sandığa gitmemiş. Bunların sandığa götürülmesi ve Binali Yıldırım Bey lehine oy kullanacak hale getirilmesi için çalışacağız. 758 AK Partili belediye başkanı da sahada olacak. Özellikle böyle büyük, şaşaalı bir seçim kampanyası sndan daha ziyade, tek tek, herkesin gönlüne dokunacak, herkesin elini sıkacak, evine, işyerine gidecek, hemşeri grupları üzerinden seçmenlerle bir araya gelecekler. Kendi memleketlerinin İstanbul'daki seçmenlerine ulaşmaya çalışacak."