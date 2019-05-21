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adayının araç saltanatı

Giriş Tarihi: 21.5.2019
SOSYAL medyada, 'İBB'de araç saltanatı' yalanlarıyla algı oluşturmaya çalışan algı çöktü. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptığı dönemde 110 binek araçlık filo kurulduğu ortaya çıktı. Makam başı 5 binek aracın düştüğü kiralama işlemine yıllık harcanan para ise diğer kiralık araçlarla birlikte 9 milyon lira. Beylikdüzü Belediyesi'ni borç batağına sürükleyen CHP'li adayın dönemindeki savurganlığı nedeniyle ilçe belediyesi hacizlerle karşı karşıya kaldı.
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CHP adayının araç saltanatı
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