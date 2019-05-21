Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’i kabul etti

Kırgızistan'da düzenlenen 6. Türk Konseyi Zirvesi'nde alınan kararla Türk Konseyi Genel Sekreterliği'ne atanan Bağdad Amreyev'e başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirdi.

Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi'ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini ifade etti.

"TÜRK KONSEYİ İSTANBUL'DA KALMALI VE MEVCUT YAPISI KORUNMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek yedinci zirvenin hazırlıklarını da yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu zirve ile birlikte artık Özbekistan'ı da Konsey üyesi olarak görmeyi ümit ediyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un zirveye onur konuğu olarak davet edilebileceğini de düşünüyoruz. Reform düşüncesi Konsey gündeminde üst sıralarda yer almakta. Sayın Nazarbayev'in bu konudaki vizyonunu paylaşıyoruz. Eşgüdüm ve sinerjinin geliştirilmesi yoluyla Konsey'in verimliliğinin artırılmasına matuf seçeneklerin değerlendirilmesini daha uygun buluyoruz. Bu çerçevede, Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) ayrı bir uluslararası örgüt olarak devamından yanayız. TÜRKSOY'un özel statüsünün korunarak mevcut üye yapısıyla Ankara'da kalmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz" dedi.

NURSULTAN NAZARBAYEV'İN TÜRK KONSEYİ ONURSAL BAŞKANI OLMASI TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur-Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi ve Bakü'de yerleşik Türk Kültür ve Mirası Vakfı konusunda Kazakistan ve Azerbaycan'ın önerilerini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının Aksakalı" olarak gördükleri Nazarbayev'in liderliğinin gerek Kazakistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinde, gerekse Türk Konseyi'nin kurulup gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi. Nazarbayev'in değerli görüşlerine ve derin tecrübesine önümüzdeki dönemlerde de ihtiyaç duyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayışla Sayın Nazarbayev'in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdim. Teklifimizin tüm üye ülkelerden kabul gördüğünü büyük bir memnuniyetle öğrendim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında yapacakları zirve sırasında bu konuda ayrıca bir tören düzenleyebileceklerini de kaydetti.

