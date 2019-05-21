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Kaftancıoğlu’dan Akşener’e hakaret

’li ’nun Akşener için “Yanlış kişilerden, yanlış işlerden doğru sonuçlar çıkmaz” diyerek hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Kaftancıoğlu’dan Akşener’e hakaret
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağır hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, 2017 yılında CHP Parti Meclisi üyesi sıfatıyla verdiği bir röportajda, o günlerde MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni oluşum peşinde olduğu hatırlatıldığında, Akşener'in 90'lı yıllardaki rolüne değinerek şunları söyledi: "Toplum, geçmişin kirli siyasetçilerden medet umar hale getiriliyor. Yanlış kişilerden, yanlış işlerden doğru sonuçlar çıkmayacağına inananlardanım." Canan Kaftancıoğlu eleştirisini bir adım daha ileriye götürerek, "Ben Meral Akşener'in geçmişte namussuz ve aktif siyaset yaptığı devlet yöneticiliği yaptığı dönemdeki duruşunu unutmayanlardanım" sözleriyle ağır hakaret etmişti. SABAH
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Kaftancıoğlu’dan Akşener’e hakaret
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