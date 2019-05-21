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Kocasının üzerine kayıtlı hattan kullandığı iddiası ile gözaltına alındı

'da bir kadın kocasının üzerine kayıtlı hattan 'nün gizli haberleşme sistemi olan 'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:15
Kocasının üzerine kayıtlı hattan ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kocasının üzerine kayıtlı hattan FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı ileri sürülen M. B.'nin hücre evinde saklandığını tespit etti. Polis, merkez Seyhan ilçesi, Bahçeşehir Mahallesindeki eve baskın düzenleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Özel eğitim kurumlarında çalıştığı, eşinin de ByLock kullandığı ileri sürülen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sorgusunun ardından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kocasının üzerine kayıtlı hattan ByLock kullandığı iddiası ile gözaltına alındı
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