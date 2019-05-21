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Kripto FETÖ’cülere operasyon: 13 gözaltı... Aktif görevdeki bir polis ’çu çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcılarına ve örgütün bankası ’da hesap artışı bulunan şüphelilerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 17 şüpheliden 13’ü yakalandı. Şüphelilerden birinin polis olduğu ve şu an halen görevde olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 10:58
Kripto FETÖ’cülere operasyon: 13 gözaltı... Aktif görevdeki bir polis ByLock’çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 12 kişi ile örgütün finans kaynağı Bank Asya artan hesap ya da aleyhlerinde beyan bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 GÖZALTI

Bu sabah İzmir, Ankara, Eskişehir ve Manisa illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden 13'ü kıskıvrak yakalandı.

AKTİF GÖREVDE BYLOCK'ÇU POLİS

Edinilen bilgiye göre, yakalanan şüphelilerden polis memuru F.B.'nin içerikli ByLock kullanıcısı olduğu, Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapmaktayken geçici görevle Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Merkez Amirliği'nde görevlendirildiği ve halen görevde olduğu öğrenildi.

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Kripto FETÖ’cülere operasyon: 13 gözaltı... Aktif görevdeki bir polis ByLock’çu çıktı
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