YSK'da İstanbul seçimleri için "gerekçeli karar" mesaisi! Gerekçeli karar ne zaman açıklanacak?

Yargı süreci sona erdi, şimdi ise gözler 6 Mayıs'ta iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için YSK'nın açıklayacağı gerekçeli kararda. 4'e karşı 7 oyla alınan iptal kararında 7 üyenin yazması beklenen gerekçeli karar tamamlandı.



4 ÜYE EK SÜRE TALEP ETTİ



Seçimlerin iptaline muhalif oy kullanan 4 üye dün yazım için ek süre istedi. Muhalif üyelerin yazım işleminin tamamlanmasının ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor.







KARARDA DETAYLAR YER ALACAK



İstanbul seçimlerine ilişkin açıklanacak nihai kararda kısıtlı seçmenlere, usulsüzlük ve hatalara dair tüm detayların yer alması bekleniyor.



BU HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



Gelen son bilgilere göre YSK'nın gerekçeli kararı bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.







USULSÜZLÜKLER YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ



M?YSK kısa kararında İstanbul seçiminin iptalini, yasada açıkça belirtilmesine rağmen sandık kurullarında görev yapan bazı başkan ve üyelerin kamu görevlileri arasından seçilmemesine dayandırmış, "Sandık kurulu başkan ve üyelerinin yasaya aykırı bir şekilde görevlendirildiğine" vurgu yapmıştı.

İptal toplantısında ise 221 sandık kurulu başkanının hiç sigorta kaydının olmadığı belirlendi. Bu da yaklaşık 75 bin oyun etkilenmesi anlamına geliyor