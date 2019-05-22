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'yi  üzerinden tarih vererek tehdit etti

’nin Rusya’dan  almasıyla ilgili ’den küstah tehditler de peşi sıra geliyor. ’de yer alan habere göre ABD, Türkiye’ye 2 hafta süre tanıdı ve Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. ABD’nin bu tehdidinin altında ise tarihi bir önem yatıyor. 2 haftalık süre sonrasına denk gelen 7 Haziran’da Haçlı seferlerinin ilki olan ve İslam aleminin elindeki önemli yerleri almaya yönelik başlatılan ve başarılı olan seferdir..

Giriş Tarihi: 22.5.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 22:44
ABD, Türkiye'yi S-400 üzerinden tarih vererek tehdit etti

Amerikan Haber kanalı CNBC, konuyla ilgili yaptığı haberinde, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

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"ANLAŞMAYI İPTAL ET, BİZDEN PATRIOT AL"

Habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.

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CNBC'ye konuşan kaynaklar, bu sürenin uzatılmasının olası olmadığını, bunun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son teklifi olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

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EVANGELİST CAMİAYA MESAJ

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 anlaşmasını iptal etmesiyle ilgili yaptırım tehdidinde bulunması ve Haziran'ın ilk haftasına kadar süre vermesi ise sembolik olarak Evengelist camiaya da mesaj gönderiliyor. Haçlı Seferleri 1095 ve 1272 yılları arasında yapılan, Avrupalı Katolik Hristiyanların ve Papanın talebi, çeşitli vaatleri üzerine Müslümanların elindeki kutsal topraklar üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenlemiş oldukları seferlerdir.

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ABD, Türkiye'yi S-400 üzerinden tarih vererek tehdit etti
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