Bilişim yapılanması için 18 ilde 92 adrese eş zamanlı baskın: 38 gözaltı

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İstanbul'da FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri 18 ilde 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada örgütün mahrem hizmetler yapılanması arasında yer alan bilişim sektöründeki faaliyetleri mercek altına aldı. Hakimlik kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 38 şüphelinin gözaltına alındığı, ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan 74 şüpheliden 45'inin meslekten ihraç edilen eski TÜBİTAK çalışanı olduğu ortaya çıktı. Askeri yapılanma dışında ilk kez başka bir yapılanmanın TÜBİTAK ankesör ağı deşifre edilirken, başsavcılık; ankesör iletişim sisteminin askerler dışında diğer meslek gruplarının FETÖ yöneticileriyle irtibatı için kullanıldığına da dikkat çekti.