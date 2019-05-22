CHP adayının itiraz yalanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'da İBB oylarının yeniden sayılmasına itiraz etmediklerine yönelik sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oysa CHP, itiraz hakkını sonuna kadar kullandı ve İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine 2 farklı sayım durdurma kararı verdi. Önceki akşam bir TV kanalına konuk olan CHP adayına sunucu, "Binali bey, geçen hafta dedi ki, 'Bu işin en temiz şekli, bütün oyların yeniden sayılmasıydı' dedi, 'Bunu CHP itirazlarla engelledi' dedi. Niye engellediniz?" diye sordu. CHP adalı ise "Neyi engelledik? Öyle hakkımız yok. Biz itiraz etmedik" iddiasında bulundu.Oysa CHP, İBB oylarının sayımını durdurmak için iki kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa'daki bazı ilçe seçim kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmiş, bu ilçelerde geçersiz oyların sayımına başlanmıştı. CHP de bu 7 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait oyların sayımını durdurulmasına yönelik İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, CHP'nin talebini kabul ederek, sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti. Ancak ertesi gün, 3 Nisan'da YSK, bu kararı kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasını kararlaştırdı.Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu ise, 2 Nisan'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İBB başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etti. Ama İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe'de sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.