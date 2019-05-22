CHP’den ortağı Meral Akşener’e hakaret

BUGÜN NELER OLDU

CHPİstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağır hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.Kaftancıoğlu, 2017 yılında CHP Parti Meclisi (PM) üyesi sıfatıyla verdiği bir röportajda, o günlerde MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in yeni oluşum peşinde olduğu hatırlatıldığında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Akşener'in 1990'lı yıllardaki rolüne değinen Kaftancıoğlu, şunları söylemişti:"Toplum, geçmişin kirli siyasetçilerinden medet umar hale getiriliyor. Yanlış kişilerden, yanlış işlerden doğru sonuçlar çıkmayacağına inananlardanım."Kaftancıoğlu, eleştirisini bir adım daha ileriye götürerek, "Ben Meral'i unutmayanlardanım." diye konuşmuştu.