CHP’li belediye işçileri mağdur etti

BUGÜN NELER OLDU

CHP'ninsözde başka icraatta başka olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'li belediyelerde çalışanların maaşlarının asgari ücretten daha fazla olacağını vaat etmesine rağmen, işçilerin maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı. Ataşehir Belediyesi'nde çalışan ve maaşlarını alamayan işçilerden E.D., "Maaşlarımızı en geç ayın 15'ine kadar almamız gerekiyordu. Mübarek ramazan ayındayız, her gün ne yiyeceğiz, içeceğiz diye düşünüyoruz. 3 aydır maaşımızı parça parça alıyoruz. Sorduğumuzda da belediyenin batık olduğunu söylüyorlar. Ama göz boyamak için konser yapıp sanatçılara 100 binlerce lira ödüyorlar" dedi.