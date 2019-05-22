Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Erdoğan Aliyev'i kutladı

, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'i, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev'e gönderdiği mesajında, dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden elde ettikten sonra her alanda kazanılan büyük başarıların Türkiye için de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İlham Aliyev'in ileri görüşlü liderliği sayesinde Azerbaycan'ın bu başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"(Bir millet, iki devlet) sloganıyla genişleyen stratejik ilişkimizi daha da güçlendirmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de yakın iş birliğimizin, bölgemiz ve bölgemizin ötesinde barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Zatıalinize sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Azerbaycan halkına barış ve refah dileklerini bir kez daha ifade ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN