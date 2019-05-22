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Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bölgelerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 08:16
Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca yeniden seçildi.

Karar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. Ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. Maddeleri gereğince alındı.
Diğer bir karara göre ise, Rize'nin Merkez İlçe Fener Mahallesi ve İstanbul'un Çekmeköy İlçe Taşdelen Mahallesi'nde belirlenen alanlar, ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilerek, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.
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Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de
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