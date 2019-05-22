Kuzey Irak’ta terör hedeflerine hava harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta barınan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ediyor. İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) sınır ötesindeki keşif uçuşlarının ardından alınan görüntüler üzerine Türkiye sınırına yakın bir yerde bulunan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçakları, bölgede belirlenen hedefleri vurdu. Hava harekâtında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar nokta atışlarıyla ve tam isabetle imha edildi.Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan ve başına 300 bin lira para ödülü konulan PKK'lı terörist, Siirt'te ailesinin iknası sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarma tarafından aileyle yapılan görüşme sonucu silah bırakması için ikna edilen ve TSK'ya teslim olan teröristin kimliği açıklanmadı.