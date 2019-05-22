Ortakların ‘Türkiye İttifakı’ çatlağı

19 Mayıs'ın 100. yılı münasebetiyle Samsun'da düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin bir araya geldiği ve siyasi kulislerde "Türkiye İttifakı" olarak değerlendirilen fotoğraf, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada Samsun'da yapılan devlet törenini 'şov' olarak nitelendirirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Tespih taneleri gibi dizilmişler bir de fotoğraf çekilmişler" ifadeleri ile o fotoğraf karesini hazmedemediğini ortaya koydu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, fotoğrafla ilgili "Hiç güzel değil" yorumu yapmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan fotoğrafı eleştirenlere tepki göstererek, "Tüm siyasiler asgari nezaket ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu fotoğraf, milletimizin uzun bir süredir görmek istediği, bir anlamda Türkiye İttifakı'nın fotoğrafıdır. Asıl kaybeden 19 Mayıs'a özel çekilen o fotoğrafta olanlar değil, yer almayanlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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