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Şehitlerin intikamı alındı

3 yıl önce Cizre’deki polis noktasına düzenlenen saldırıda uzaktan kumandalı bomba düzeneğini infilak ettiren ’lı , ’nda Mehmetçik tarafından öldürüldü

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019
Şehitlerin intikamı alındı
Şırnak'ın Cizre İlçesinde 3 yıl önce HDP'li belediyeye ait çöp kamyonuyla polis kontrol noktasına bombalı saldırıda bulunan ve 14 polisi şehit eden terörist Mahsum Biriman güvenlik güçlerince öldürüldü. Cizre ilçesindeki Konak Mahallesindeki polis kontrol noktasına 26 Ağustos 2016 günü HDP'li belediyeye ait çöp kamyonunun içine yerleştirilen bombanın polis noktasında patlatılarak 14 polisin şehit edildiği, 78 kişinin yaralandığı hain saldırının faili terörist Mahsum Biriman öldürüldü. Canşer Jiyan kod adlı terörist Mahsum Biriman'ın uzaktan kumandayla bomba düzeneğini harekete geçirip aracı kullanan teröristle birlikte bombayı infilak ettirdiği belirlendi.

10 YILDIR DAĞDA
10 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan 28 yaşındaki teröristin hain saldırıyı gerçekleştirdiği Cizre-Silopi arasındaki Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin amcası İsa Biriman'ın da terör örgütünün dağ kadrosunda öldürüldüğü, ağabeyi Abdurrahman Biriman'ın da sözde Karadeniz açılım grubunda yer aldığı ve 2007 yılında Erzincan kırsalında çatışmada öldürüldüğü belirlendi.
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Şehitlerin intikamı alındı
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