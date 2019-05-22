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Son dakika: 'ye saldırı girişiminde bulunan DHKP-C'li 2 terörist tutuklandı

banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 terörist tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:35
Son dakika: TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan DHKP-C'li 2 terörist tutuklandı

Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

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Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

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Son dakika: TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan DHKP-C'li 2 terörist tutuklandı
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