Son dakika: TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan DHKP-C'li 2 terörist tutuklandı

Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li tutuklandı



Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.