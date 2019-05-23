ABD Senatosu Komitesi Ankara'nın S-400 alması durumunda F-35 ortaklığını sonlandırmak istiyor

Demokratlar tarafından kontrol edilen ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi gelecek haftalarda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) ilişkin kendi versiyonunu açıklayacak. Bu tasarı geçmeden önce Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'ndaki tasarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekecek.

Kongre üyeleri defalarca Türkiye'yi S-400 satın almaktan vazgeçirmeye çalıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin bütçe komisyon geçen hafta, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimini engelleyecek düzenlemenin de içinde bulunduğu bir kanun taslağı yayımlamıştı.