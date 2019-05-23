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Senatosu Komitesi Ankara'nın alması durumunda F-35 ortaklığını sonlandırmak istiyor

Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyar dolarlık savunma politika tasarısını açıkladı. Tasarıda ABD'ye daha fazla Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı alımı yetkisi verilirken, Ankara'nın Rus yapımı füze savunma sistemi satın alma planını sürdürmesi durumunda F-35 programındaki ortaklığı sonlandırılacak.

REUTERS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:45
ABD Senatosu Komitesi Ankara'nın S-400 alması durumunda F-35 ortaklığını sonlandırmak istiyor

Demokratlar tarafından kontrol edilen ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi gelecek haftalarda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) ilişkin kendi versiyonunu açıklayacak. Bu tasarı geçmeden önce Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu'ndaki tasarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekecek.

Kongre üyeleri defalarca Türkiye'yi S-400 satın almaktan vazgeçirmeye çalıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin bütçe komisyon geçen hafta, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimini engelleyecek düzenlemenin de içinde bulunduğu bir kanun taslağı yayımlamıştı.

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ABD Senatosu Komitesi Ankara'nın S-400 alması durumunda F-35 ortaklığını sonlandırmak istiyor
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