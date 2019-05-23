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, seçimlerde yapılan organize oy hırsızlığının delillerini kamuoyuyla paylaştı

tarafından iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili gerekçeli kararın açıklanmasından sonra, ’den yeni bir hamle geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde yapılan usulsüzlüklerin yanı sıra organize oy hırsızlığının delillerini canlı yayında kamuoyuyla paylaştı. İşte A Haber canlı yayında Yavuz’un anlattığı “oy hırsızlığının” delilleri…

Giriş Tarihi: 23.5.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 18:56
AK Parti, seçimlerde yapılan organize oy hırsızlığının delillerini kamuoyuyla paylaştı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel seçimlerdeki oy hırsızlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından A Haber canlı yayında delilleriyle bir kez daha tüm yönleriyle ortaya konuldu.

TÜM SÜRECİ ANLATTI
Yavuz, YSK'nın gerekçeli kararından sonra bir kez daha ekranlara çıktı ve sürecin detaylarını anlattı.

Sandıkta 'Organize oy hırsızlığı' nasıl yapıldı?

"DOĞRU SÖYLÜYORLAR AMA, YANLIŞ YORUMLUYORLAR"
Gerekçeli kararda muhalefet şerhi olan YSK üyelerinin "Seçim Kanunu bir şekli hukuktur, sıkı kurallara bağlıdır" ifadelerini değerlendiren Yavuz, "Doğru söylüyorlar ama yanlış yorumluyorlar" ifadesini kullandı.

"TAM KANUNSUZLUK HALİ"
İlçe Seçim Kurulu Başkanları tarafından atanan Sandık Kurulu Başkanları'nın seçimini hatırlatan Yavuz, "Sıkı şekil kurallarına bağlı olmak demek, her şeyin net bir şeklide ortaya konması demek. Sandık başkanlarının nasıl olacağı, nasıl seçileceği belli. Yapılan işlemlerin tamamı, bu belli olan sıkı şekil kurallarına aykırı, onların dışında yapılmış olarak görünüyor. Zaten bu bile tam kanunsuzluk halini ortaya koyuyor" dedi.

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AK Parti, seçimlerde yapılan organize oy hırsızlığının delillerini kamuoyuyla paylaştı
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