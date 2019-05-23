BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta bütün sandıklar sayılsaydı seçim tersine dönerdi" dedi. Bir tv kanalında soruları yanıtlayan Yıldırım, özetle şunları söyledi:Sandıkların yüzde 10'unu saydırdığımızda 15 bin oyumuzu geri kazanmışız. Yüzde 90'ı sayılsaydı aradaki farkın ne olacağını gayet basit bir hesapla bulabiliriz. Seçim tersine döner, aradaki fark kapanır ve bizim lehimize önemli miktarda oy artışı olabilirdi.Ben iki türlü mağdurum. Bir, YSK doğru yapması gereken işleri doğru yapmadığı için beni mağdur etmiştir. İki oylarımızın bu yaptığı yanlış işlemden dolayı yerini bulmadığı için mağduriyetim var.Sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmen var. Bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık. Bir araya geliyor, onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz."Biz, AK Parti adayının kazanmasında herhangi bir sorun olmadığını düşündüğümüz için sandığa gitmedik" diyorlar. Bu seçimde böyle bir şey olmayacak. Anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Her seferinde insanları yoruyoruz.AK Parti İstanbul Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği köprülerden geçiş cezalarının iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor. Teklif, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının iptalini içeriyor.