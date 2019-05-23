‘CHP hakemle kavga etmeye devam ediyor’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İstanbul seçimlerinin masaya yatırıldığı toplantıya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik özetle şunları söyledi:CHP'de gözlemlediğimiz bir şey giderek hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle uğraşmaya, kavga etmeye devam ediyorlar. 'Çete' dediler ve başka aşamalara geçtiler. Daha önce seçim yenilenmesine karşı çıkanlar, son zamanlarda 'bilgisayar başında hata yapılmıştır, sorumlusu biz değilizdir' diyorlar. Seçim sonucunu biz kazandık diyerekten sunmaya çalışmak, anakronik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Bu kadar eminseniz niçin bütün oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız?Hakemle kavga etmek şık olmuyor ve görevini yapan hakimlere karşı ayıp oluyor. Hatalar düzeltildikçe neden Sayın Binali Yıldırım'ın oyları artıyor da diğer adayın oyları artmıyor? Herhangi bir şekilde bir adaydan alıp da diğer adaya mazbata verilmedi. 'YSK en güvendiğimiz kurumdur' diyeceksiniz, ondan sonra YSK karar verince 'çetedir' diyeceksiniz. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Bu süreci çeşitli şekilde hırpalamaya çalışmak milletin hakemliği ile kavga etmektir. Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir. Görülmesi gereken şey sürecin sağlıklı işlemesidir. Netice itibarıyla vatandaşlarımız kararlarını verecektir.Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Adaylara baktığınızda neredeyse aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapıyor. ANKARA