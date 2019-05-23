Doktora öğrencisine çifte burs müjdesi

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Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına ihtiyacını karşılamak üzere, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında doktora öğrencileri, "çift burs" imkanına kavuşacak. YÖK'ün bu kapsamda bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilenler 2 bin lira daha burs alabilecek. Böylece toplam burs miktarı 4 bin 500 lira olacak. Öğrencilerin bursları alabilmesi için TÜBİTAK, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan, uluslararası alan indekslerince taranan, ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bilimsel makalelere imza atmış olmaları gerekiyor.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi. ANKARA