Doktora öğrencisine çifte burs müjdesi

Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına ihtiyacını karşılamak üzere, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında doktora öğrencileri, "çift burs" imkanına kavuşacak. YÖK'ün bu kapsamda bu yıl verdiği burs miktarı çalışmayan öğrenciler için aylık 2 bin 250 lirayken, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilenler 2 bin lira daha burs alabilecek. Böylece toplam burs miktarı 4 bin 500 lira olacak. Öğrencilerin bursları alabilmesi için TÜBİTAK, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI tarafından taranan, uluslararası alan indekslerince taranan, ULAKBİM TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bilimsel makalelere imza atmış olmaları gerekiyor.
LGS BELGELERİ YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri bildirildi. ANKARA