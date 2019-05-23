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'te açık alan etkinlikleri yasaklandı

'te açık alanlarda yapılacak bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 18:21
Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 23 Mayıs-6 Haziran 2019 tarihlerinde açık alanlarda yapılacak 'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve yelek giyme' gibi etkinlikler il genelinde Valiliğimizce yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı
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