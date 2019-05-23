Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:11
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K. ile uyuşturucu pazarlığı yaptığı E.G. ve A.A. yakalandı.

M.K'nin evinde yapılan aramada 8,20 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 445 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ve A.A. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN