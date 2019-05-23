İşte Gezi kalkışmasının arkasındaki şema

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros tarafından kurulan ve yönetilen "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasını çıkardığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında söz konusu kuruluşun başta Gezi kalkışması olmak üzere kaos eylemleriyle irtibatları çıkarıldı. "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasında, Gezi kalkışmasına finansal destek sağladığı ve organize ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı yer alıyor. Şemada; Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, George Soros'la Amerika'da birebir görüşmelerde bulunduğu, Gezi kalkışmasından sonra da Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdiği ifade ediliyor.







MASAK TESPİT ETTİ

Osman Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı üzerinden George Soros'la bağlantısı olduğu ifade edilirken, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması'nın gizli yöneticisi ve finansörü olduğu bilgisine de yer veriliyor. Kavala'nın Gezi olaylarının Anadolu'ya yayılması için çalışmalar yaptığı, sahibi olduğu Cezayir Lokantası ile Garaj İstanbul'da toplantı planladıklarının tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

Soruşturmada, Soros'un yönettiği Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan, 2011- 2017 yılları arasında Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'na, 25 ayrı seferde toplam 13 milyon 526 bin 703 Amerikan Doları'nın aktarıldığının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edildiği de vurgulanıyor. Gezi kalkışmasının başlamasından 12 gün önce (15 Mayıs 2013) ve zirvede olduğu dönemde (20 Haziran) yapılan 500'er bin dolarlık iki işlem ise dikkat çekiyor. Kavala'nın da Gezi olaylarını Anadolu'ya yaymakla görevlendirdiği Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlemle 1 milyon 891 bin 465 TL'lik havale gönderdiği belirtiliyor.

AYM, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

AYM'DEN KAVALA'YA RET KARARI

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, Gezi olaylarının organizatörü olduğu gerekçesiyle 1 Kasım 2017'te tutuklandı. Kavala'nın avukatları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmeyerek başvuruyu reddetti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla aldı.