Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PKK'daki iç hesaplaşma çöküşü hızlandırdı: Gri kategorideki terörist infaz edildi!

'daki iç hesaplaşma çöküşü hızlandırdı: Gri kategorideki terörist infaz edildi!

’daki çöküş iç hesaplaşmaları artırırken, örgütün sözde üst yönetimi kırsaldaki teröristleri “ajanlıkla” suçluyorSon dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veriliyor! Gri kategorideki terörist iç hesaplaşma sırasında infaz edildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:47
PKK'daki iç hesaplaşma çöküşü hızlandırdı: Gri kategorideki terörist infaz edildi!

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in mağarada öldürüldüğü ve olayın intihar olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin operasyonları ile ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik örgüt içi hesaplaşmayı artırdı. Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroları dahil olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimi ile kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü. Sözde lider kadro kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı. Bölücü terör örgütü, artan infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için ise intihar süsü veriyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt içi infaz en son Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ortaya çıkarıldı. Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Yayladere gücü sorumlusu Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış dönemi kaldığı mağarada öldürüldüğü ve olayın intihar olarak gösterildiği belirlendi.

CHP'de tezgah yine aynı! Röportajdaki sıradan vatandaş CHP'li meclis üyesi çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'daki iç hesaplaşma çöküşü hızlandırdı: Gri kategorideki terörist infaz edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN