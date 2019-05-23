Rakamlarla gerekçeli karar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçelerinde de oy usulsüzlüğüne dikkat çekiliyor.

ESASEN YOK HÜKMÜNDE 108 SANDIKTA 30 BİN 281 SEÇMEN

İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281

18 sandıkta oy sayım döküm cetveli hiç bulunmadı. 90 adet sandıkta sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzaları bulunmadı.

İzah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi.

90 sandığın 41'inde ilçe belediye başkanlığı için sayım ve döküm cetvelinin düzenlendi. 47'sinde de ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi.

Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenirliliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir."

OY KULLANMA HAKKI OLMAMASINA RAĞMEN OY KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN 706 KİŞİNİN DAĞILIMI

377 kısıtlı oy kullandı

6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldı

41 sandıkta ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldı

58 sandıkta ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldı

224 zihinli engeli nedeniyle kısıtlı olan kişi oy kullandı

754 SANDIKTA SANDIK BAŞKANLARI KANUNA AYKIRI BELİRLENDİ

- 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendi. 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276.

CHP ADAYI VE AK PARTİ ADAYI ARASINDAKİ FARK 13 BİN 279

- Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta; oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı ve AK Parti adayı arasındaki oy farkının 13 bin 729.

"754 SANDIK KURULU BAŞKANLARININ YAPTIKLARI SEÇİM İŞ VE İŞLEMLERİNE İTİBAR EDİLEMEZ"

- "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür"

31 BİN SANDIK İÇİN 220 BİN KAMU GÖREVLİSİ BULUNUYOR

"İstanbul ili genelinde büyükşehir belediye başkanlığı seçimi 31 bin 186 sandıkta yapılmıştır. Bu sandıklarda bir başkan, bir kamu görevlisi asil üye, bir de kamu görevlisi yedek üye belirlenmesi gerekmektedir."

"İstanbul ilinde 12 bin 259'u adliye personeli, 108 bin 472'si devlet okullarındaki kadrolu öğretmenler olmak üzere sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan yaklaşık 220 bin kamu görevlisi bulunmaktadır."

İHTİYAÇ DUYULAN KAMU GÖREVLİSİNİN YAKLAŞIK YEDİ KATI SADECE SANDIK KURULLARINDA GÖREV ALABİLECEK KAMU GÖREVLİSİ

"Bu rakamlar incelendiğinde görüleceği üzere, İstanbul ilinde sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan kamu görevlisi bulunmaktadır.

KHK'YLA İHRAÇ EDİLEN 9 KİŞİ SANDIKTA GÖREV ALDI

- "Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden, 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirildi"

Özetle;

- İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281

- İzah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi

- Oy kullanma hakkı olmamasına rağmen 706 kişi oy kullandı

- Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği sandık sayısı 754.

- 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276.

- "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür"

- İstanbul ilinde sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aylık ödenen ve sandık kurullarında görev alabilecek durumda olan kamu görevlisi!