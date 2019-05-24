30 bin sağlık çalışanına kamuda istihdam müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'ndaki iftarda bir araya geldi. Erdoğan, şöyle konuştu:Burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin inşallah. İlk etapta 12 bin sağlık pesonelininin alımını gerçekleştireceğiz.Sağlık turizminde ülkemizi bölgesel çekim merkezi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıllık 550 bin yabancı hasta rakamına ulaştık. Sayı her geçen gün artıyor.Türk doktoruna, hizmete Batılı güveniyor. Çünkü hemşirelerimiz, doktorlarımız hastasına karşı çok müşfik, öyle gururlu, kibirli değil. Çok müşfik olduğu için Helga da George da buraya geliyor. Burası bir sağlık havzası haline geliyor.