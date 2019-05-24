Başkan Erdoğan'dan Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi..

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