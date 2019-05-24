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Başkan Erdoğan'dan Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar

Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız." ifaelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 14:55
Başkan Erdoğan'dan Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi..

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Başkan Erdoğan'dan Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar
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