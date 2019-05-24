Başkan Erdoğan'dan Hacı Osman Torun Camii'nin açılışında önemli açıklamalar
Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız." ifaelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:46Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi..