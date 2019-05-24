Binali Yıldırım: YSK, usulsüzlüğü tescilledi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen sahur programında partililere bir araya geldi. Konuşmasında "23 Haziran'da, Peygamberimizin müjdelediği bu şehrin anahtarını almaya var mısınız?" diye soran Yıldırım "Ben varım, sonuna kadar mücadele etmeye varım. Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var" diye konuştu."Bir mağduriyet edebiyatıdır gidiyor" diyen Yıldırım "31 Mart seçimlerinin en büyük mağduru 8,5 milyon oy veren İstanbullular. Bu mağduriyete sebep olanları kınıyorum. İşinizi düzgün yapmayacaksınız ve bu kepazeliği dünya markası İstanbul'a yaşatacaksınız, ondan sonra da bizi suçlayacaksınız. Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim. Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz. Yolda, orada, burada hiç ediliyorlar ve bu mağduriyet oluştu. Bu açık" dedi.Akşam saatlerinde de Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapan Yıldırım 5 yaşında bir çocuğa akülü araba hediye etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, "YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararını doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil" dedi. "YSK tüm seçimlerin patronudur" diyen Yıldırım "YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmalar, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" açıklamalarında bulundu.Belediye ve Özel İdareleri Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftara da katılan Yıldırım, Bem-Bir-Sen'le imzalanan sosyal denge sözleşmesinin detaylarını anlattı. Yıldırım, "Her ay sosyal denge adı altında bin 500, dini bayramlardan önce de bin 500 lira ödeme yapılacak. Bundan İETT, İSKİ ve Büyükşehir belediyesinde çalışan 13 bin arkadaşımız yararlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.