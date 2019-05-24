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Elazığ’da 2 ’lı ölü ele geçirildi

VEDAT YETİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Elazığ’da 2 PKK’lı ölü ele geçirildi
Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Sorej Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi. Diğer taraftan Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan hava harekâtları da devam ediyor. Diyarbakır'dan kalkan F16 savaş uçakları, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine hava harekâtı gerçekleştirdi. PKK'ya ait silah mevzii ve sığınaklar imha edildi.
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Elazığ’da 2 PKK’lı ölü ele geçirildi
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