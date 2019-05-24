Görüntüleri ortaya çıktı... Hiç beklemediği anda yakalandı

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın, kendini burada çalışanlara 'doğa gezgini' olarak tanıttığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan Arslan'ın güvenlik güçlerinin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip Eynesil ilçesine götürmeleri için plan yaptığı saptandı. Terörist Aras Aslan'ın HES çalışanlarının durumundan şüphelenmesi üzerine yapılan ihbar sonucu yakalanıyor. Gri listede aranan teröristin yakalanma anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıyor.