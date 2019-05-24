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Her seçimi kazanan neden hedefte?

, 31 Mart yerel seçimlerinden ezici bir oy oranı ile birinci parti çıktı. Seçimin mağlubu olan CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden tek bir özeleştiri görülmezken, seçimin kesin galibi AK Parti içerisinde adeta ezberlenmiş ve abartılı özeleştiriler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 15:28
Her seçimi kazanan AK Parti neden hedefte?

Dahası, AK Parti ve MHP'nin Türkiye'nin bekası için kurdukları Cumhur İttifakı'na karşı aynı karanlık odaklardan komut almışcasına birbirine benzemeyen ve anlaşmayan kutuplar bile bir araya geldi. Birbirine benzemeyen bu zıt kutuplar kurulduğu günden günümüze gelene kadar girdiği her seçimde ipi önde göğüsleyen Ak Parti'ye karşı neden bir araya geldiler? Türkiye'nin bekası için AK parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı neden birleştiler? Kirli ittifak amacı ne? Bu ittifakın komuta merkezi neresi? İşte AK Parti MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı birleşen o zıt kutuplar ve o karanlık komuta odakları...

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Her seçimi kazanan AK Parti neden hedefte?
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