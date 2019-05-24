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’da operasyonu: 2 gözaltı

’da jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:45
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları duyum üzerine merkez ve merkeze bağlı bir köyde iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Ekipler, D.G. ve A.Ç. isimli şahısların ev ve eklentilerinde mahkeme kararıyla arama yaptı. D.G.'nin evinde 29 adet 800 miligramlık sentetik hap, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken, A.Ç.' ye ait evde de 126 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 5 gram Kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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