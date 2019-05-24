Külliye’de Afrika iftarı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin eşleriyle iftar programında bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Sainab Abdi Moalim ile çok sayıda Afrikalı öğrencinin de katıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, sözlerine 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayarak başladı. 25 Mayıs'ın kendileri için her yıl bir başka anlam taşıdığına değinen Erdoğan, "Afrika Günü, bizler için iki ülke arasındaki dostluk duygularını pekiştiren projelerin gerçekleştirilmesinde anlamlı bir araç haline geldi. Afrika Evi'nden sonra şimdi de kültürel diyaloğumuza büyük katkılar sağlayacağına inandığım bir kitabın tanıtımı için bir aradayız. Büyük emeklerle hazırlanan Afrika Yemek Kitabı'nı sizlerle paylaşıyoruz" diye konuştu.Emine Erdoğan, 2017'de, yine bir Afrika Günü'nde, Afrika Büyükelçi Eşleri Derneği'nin katkısıyla bir gastronomi kermesi düzenlendiğini, etkinlikte, Afrika'nın yemek kültürünü tanıtan bir eserin hazırlanmasının çok iyi olacağına dair bir tavsiyede bulunduğunu hatırlatarak, bugün bu projenin hayat bulmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sömürgeciliğin, Afrika'nın yüzyıllardır belini doğrultmasına izin vermediğini vurgulayan Erdoğan, Afrika'nın kalkınmasına her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini de dile getirdi. Eğitimin de bu desteğin en önemli ayaklarından biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizim nazarımızda Afrika ve Türkiye, birbirine el uzatan ve kendisi için istediğini karşısındaki için de isteyen iki dosttur" dedi.Sainab Abdi Moalim de bir konuşma yaparak, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.İftar sonrasında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan Afrika Yemek Kültürü Kitabı'nın tanıtımı yapıldı. Afrikalı sefirelerin katılımıyla kurulan Afrika Kültür Evi Korosu da Türkçe türküler seslendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo'nun eşi Sainab Abdi Moalim ile, Külliye'deki iftar daveti öncesinde bir araya geldi. Emine Erdoğan, yaklaşık bir saatlik görüşmede Sainab Abdi Moalim ile yürütülen ortak projeler hakkında görüş alışverinde bulundu.