Rejim İdlib’de alan kazanma niyetinde

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. oktay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Özellikle son bir aydır rejim güçlerinin İdlib'e saldırmas,ı orada alan kazanmaya dönük bir takım niyetlerin olduğunu gösteriyor. Bunu Ruslara ilettik. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyiz. Şu anda 150 bine yakın insan hâlihazırda buradan ayrılmış. Yeni bir göç dalgasını kabul edemeyiz. Burayı istikrarsızlaştırmaya çalışan ülkeler bunu görmeli.Münbiç'deki durum sürdürülebilir değil. Ortak devriye, eğitim çalışmaları başladı ama henüz arzulanan şekilde orası PKK/YPG'den temizlenmiş değil. Buradaki koridor Türkiye ve bölge halkı için hâlâ bir tehdit unsuru. Er veya geç oraları ayıklayacağız.Zor kullanarak, uluslararası boyutta birliktelikler oluşturularak kimse Türkiye'ye ve KKTC'ye parmak gösteremez. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz.Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili ihtiyaçları var. İhtiyacı almışsınız, anlaşmayı yapmışsınız, parasınız ödemişsiniz, bugün gelmişsiniz (Patriot için) "Hadi ben teklif veriyorum." Türkiye bir şeye imza atmışsa, söz vermişse, sözünün de imzasının da bir değeri vardır.Matruşka gibi bir yapı olduğu için herhangi bir yerini yakaladığınızda "Tamamını yakaladım ve tamamını temizledim" deme şansınız yok. Tepeye baktığınızda Pensilvanya'da. Pensilvanya neresi ABD. Terörle mücadelesinde samimi ise "Seçilmiş bir hükümete ve vatandaşa aynı şekilde saldıran terörist bir yapı var. Dolayısıyla demokrasinin savunucusu bir ülke olarak arkasında duramam. Buyrun ne hali varsa görün" demesini beklersiniz.