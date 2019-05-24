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Son dakika... Yeni sistemi yasa teklifi kabul edildi! nasıl olacak? İşte madde madde detaylar

Yeni sistemi için sürecin sonuna doğru yaklaşılırken, son dakika gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan , gece saatlerinde Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni askerlik yasasına ilişkin bilgiler de netleşirken, konuya yönelik sorgulamalar da yoğunluk kazandı. Bedelli askerlik ve hizmet süresi gibi önemli başlıklar yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 09:20
Son dakika... Yeni askerlik sistemi yasa teklifi kabul edildi! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte madde madde detaylar

Yeni sistemine yönelik son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi dün TBMM'ye sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin hemen ardından önemli açıklamalarda bulunuarak, kamuoyunu bilgilendirmişti. Gece saatlerinde ilgili yasa teklifinin TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmesiyle de vatani görevini henüz tamamlamamış yüz binlerce gencin konuya yönelik araştırmaları artış gösterdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA!

Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklifle, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

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Son dakika... Yeni askerlik sistemi yasa teklifi kabul edildi! Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte madde madde detaylar
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