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Son dakika: yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:24
Son dakika: Ümit Emrah Köse yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse Mersin'de yakalandı.

"BOMBA HAZIRLAMA EĞİTİMİ"

Teröristin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

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Son dakika: Ümit Emrah Köse yakalandı
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