Yeni askerlik sistemi Meclis’e sunuldu

BUGÜN NELER OLDU

Askeralma Kanunu Teklifi, dün AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifine göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 2 veya 3 yıl süreli, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları yedek astsubay olabilecek. 6 aydan sonda askerlik hizmetine 12 aya tamamlamak isteyenlere asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek. 4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kumrularından mezun olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.Bedelli ücreti 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak: bugünkü rakamla bu yaklaşık 31 bin TL ediyor. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Yasanın çıktığı güne kadar bakaya ve yoklama kaçağı olanlara bir kereye mahsus bedelliden yararlanma imkanı verilecek. Askerlik çağına gelen 20 yaşındaki her genç askerliğini bedelli olarak yapabilecek. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara idari para cezası verilecek. Kendiliğinden gelenlere her gün için 5 TL, yakalananlara ise her gün için 10 lira TL idari para cezası verilecek.Kayseri'de Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, başarıyla tamamlandı. 17 gün süren tatbikatın son gününde, 'Barışı Destekleme Harekatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta Atak ve Skorsky helikopterler de yer aldı.