YSK’nın kararı doğru ve isabetli

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün İstanbul'da seçim çalışması yapacak ikinci grup 15 MHP'li il başkanı ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde yazılı bir açıklama yapan Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nın açıklamasından satırbaşları şöyle:Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal eden ve arkasından da 23 Haziran'da yenilenmesine hükmeden kararının gerekçelerini açıklamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. Bilinmelidir ki, seçim hukuku özü itibariyle bir şekil hukukudur. Bu nedenle kanun hükümlerine uygun davranmak esastır, herkes için bağlayıcıdır. Seçimle ilgili kurulların teşkilinde kanunun amir hükümlerine bağlılık seçim hukukunun temeli ve vazgeçilmez ilkelerindendir. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına müessir ölçüde etki edecek hukuksuzluk ve sandık usulsüzlüklerinden dolayı YSK'nın 6 Mayıs 2019 tarihli seçim iptal kararının ne kadar gerçekçi ve vicdanları rahatlatan bir karar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür. 250 sayfalık gerekçeli kararda işlerine gelen kısımları kullanan ve siyaseten istismar eden müflis CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 23 Haziran'da İstanbullu kardeşlerimizden alacaktır.İstanbul ehline emanet edilecektir. Alınan işaretler, İstanbullu kardeşlerimizin eğilimleri bunu göstermektir. CHP'nin asabi, acemi, hazırlıksız, hırçın, denetimsiz, frensiz, maskeli, gizli gündemli adayının eriyişi ve irtifa kaybı sürerken Cumhur İttifakı yükseldikçe yükselecek, İstanbullu kardeşlerimizin takdiriyle Sayın Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. ANKARABahçeli, Doğu ve Güneydoğu'dan gelen 15 il başkanından İstanbul'daki seçim çalışmasında Kürt kökenli vatandaşlara ulaşmalarını isteyerek, "Biz Kürtlerle kardeşiz. Onların istismar edilmesine izin vermeyin. Terör örgütü PKK ve HDP'den ayrı tutun" dedi.BAHÇELİ, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 22 Mayıs 2019'da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen; "ABDTürkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür. Türkiye ekonomisinin içine çekilmek istendiği anafor ve anarşik yapının hangi mahfillerce projelendirildiği, hangi mihraklarca servis edilip günden güne dozunun arttırıldığı gizlenemez ölçüde meydandadır" dedi.